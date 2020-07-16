نقيب المحامين يقرر نقل 3 موظفين من أماكنهم ويمنع العمل الخاص إلا بإذن

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بنقل 3 موظفين، من العاملين بالنقابة.

وجاء القرار كالآتي: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 14 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وتعديلاته، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، تقرر نقل عبدالله قاعود من شؤون العاملين إلى استثمار مدينة نصر، بالإضافة إلى نقل عمرو سلطان إلى استثمار مدينة نصر.

كما قرر نقل طه أحمد عبدالله من استثمار مدينة نصر إلى إدارة التفعيل، مخاطبا إدارة شؤون العاملين بتنفيذ القرار.

كما قرر نقيب المحامين رجائي عطية، أنه لا يجوز لأي موظف بالنقابة أن يلتحق بأي عمل خاص خارجها، إلا بإذن كتابي سابق، وإلا تعرض للجزاء.