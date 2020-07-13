نقيب المحامين يوجه رسالة للمحاميات: أنتن مؤهلات لمقاومة التطرف

أعرب نقيب المحامين رجائي عطية، عن ترحيبه بزيادة عدد المحاميات، مؤكدا أن المحاماة بدأت تشهد انتعاشا في دور المرأة وتزايدا في الأعداد في الوقت الحالي، قائلا: "كانت دفعتي في الجامعة بها ست أستاذات فقط، وقد أصبح عدد الإناث الآن بكليات الحقوق أكثر من عدد الذكور، وهذه بشارة، فحيثما توجد حواء توجد الرحمة والبذل والعطاء بلا حدود، فهي صانعة الحياة وعمود كل أسرة".

وأضاف نقيب المحامين، في رسالة وجهها خلال جلسة حلف يمين للمحامين والمحاميات الجدد، أن الرجاء الحقيقي معقود الآن على ازدياد عدد المحاميات في صفوف المحاماة، فحيثما توجد حواء يتأدب الرجل، ويحاول أن يتجمل حتى وإن كان سيئ الطبع والخلق، فوجودها يشجع كل رجل على أن يخرج أجمل ما لديه، فهذه طبيعة في البشر.

وأوضح أن السيدة المحامية هي المؤهلة لمقاومة التطرف دون أن تدفع الضريبة التي يدفعها المقاومون من الرجال، ومساحة تأثيرها أوسع من مساحة تأثيرهم.

وأشار إلى أنه من الملاحظ أن معظم قضايا المرأة يناقشها الرجال، والنساء صامتات، وظني أنه واجب على كل حواء أن تتبنى قضايا حواء بنفسها، سواء في المجتمع عامة أو نقابة المحامين خاصة.