الإبراشي: علاقة الشعب المصرى بجيشه فريدة لا تجدها في باقي دول العالم

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الجيش المصري، ليس جيشا تقليديا، كونه يمتزج بالشعب المصري، وتربط الشعب بجيشه عاطفة جياشة، وحماسة كبرى، تجعله مستعد دائما للتطوع وقت الحاجة، وهذا أمر غير موجود في باقي دول العالم.

وأوضح: عقد البرلمان المصرى اليوم، جلسة سرية هامة، تتعلق بالأمن القومى المصرى، ترقبها كل المصريين، نظرا لحبهم الشديد لجيش بلادهم، واهتزت مشاعرهم عقب موافقة البرلمان، على إرسال قوات لمهمات قتالية خارج البلاد، وتابع: "لا يمكن أن تجد هذه الحالة فى أى دولة فى العالم".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصرى توافق بشكل كبير مع موافقة البرلمان.

وواصل: "هذا التوافق والأحداث صدرت منه بصدق وحالة وطنية خالصة للحفاظ على الأمن القومى المصرى".

وأكد "الإبراشى"، أن الجيش المصرى لديه قدرات كبرى تجعلها مستعدة لأى حدث، بالإضافة إلى شعب يحبه ويسانده بشكل دائم ومستمر فى الحفاظ على أمن البلاد القومى.