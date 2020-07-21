الطقس اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا.

الطقس في مصر

وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.. طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.. طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة الرياح: يكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

الطقس في الأردن

ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تنخفض درجات الحرارة قليلاً؛ لتسود أجواء حارة بوجه عام، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

ويسود ليلاً طقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع استمرار تواجد بعض الغيوم العالية في جنوب وشرق المملكة الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس في الكويت

وكشفت إدارة الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، طقس نهارًا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار.

بينما طقس الليل حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار.