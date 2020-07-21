كورونا يؤجل طرح Tenet لأجل غير مسمى.. وعرض The climb في 9 أكتوبر

يبدو أنّ صناع السينما مازالوا في حالة تخبط، منذ انتشار فيروس كورونا، الذي أدى لتأجيل تصوير أفلام، وتأخير طرح غيرها، فبعدما أعلنت شركة Warner Bros أمس، تأجيل عرض فيلم Tenet لأجل غير مسمى، بعدها أصدرت Sony Pictures تأجيل فيلم The climb، ليكون موعد عرضه الجديد 9 أكتوبر.

فيلم The Climb، إخراج Michael Angelo Covino والذي شارك في تأليفه مع Kyle Marvin.

وعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان كان السينمائي وترشح لـ3 جوائز، وحصد منها واحدة، وThe Climb فيلم كوميدي من بطولة Michael Angelo Covino وKyle Marvin وGayle Rankin.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلقت العديد من دور العرض في دول مختلفة أبوابها لمنع التجمعات، وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها، وتأجيل عدد من أكبر الأحداث الفنية بينها حفل توزيع جوائز أوسكار، بافتا وجولدن جلوب.