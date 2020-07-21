اليوم.. انتهاء فترة تلقي الطعون بانتخابات "الشيوخ" وبدء الفصل فيها غدا

تنتهي اليوم المدة المحددة لتلقي محاكم القضاء الإداري بالمحافظات الطعون الخاصة بمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتلقت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حتى ظهر أمس، نحو 30 طعنا من قبل المرشحين، ومن المقرر أن تبدأ محاكم القضاء الإداري الفصل في هذه الطعون خلال 3 أيام تبدأ من غدا وحتى 24 يوليو الحالي.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان الفحص والبت في طلبات الترشح وصفات المرشحين انتهت من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدا، وبلغ عدد أسماء المرشحين المقبولين التي تضمنتها القائمة المبدئية 762 مرشحا، بينما تم استبعاد 150 مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة.

وتابع أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تأكدت من توافر شروط الترشح في أسماء المقبولين من واقع المستندات المقدمة، وبتت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقل، كما فحصت المستندات المقدمة من كافة المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وجدد "لاشين"، تأكيده على أن الهيئة الوطنية تقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، وتعمل بحيادية ونزاهة من أجل إتمام العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية اعتبارا من 26 يوليو الحالي.

وشدد رئيس الوطنية للانتخابات على ضرورة التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية التي أقرتها الهيئة وفي مقدمتها حظر استخدام الشعارات الدينية أو استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية، مؤكدا أنه سيتم إحالة مخالفات ضوابط الدعاية ومرتكبيها للنيابة العامة.