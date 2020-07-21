اليوم.. انتهاء فترة تلقِّي طعون انتخابات "الشيوخ"

تنتهى، اليوم، المدة المحددة لتلقِّى محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات الطعون الخاصة بمرشحى انتخابات مجلس الشيوخ، وفقاً للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتلقت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، حتى ظهر أمس، نحو 30 طعناً من قِبل المرشحين، ومن المقرر أن تبدأ محاكم القضاء الإدارى الفصل فى هذه الطعون خلال 3 أيام تبدأ من غد وحتى 24 يوليو الحالى.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان الفحص والبت فى طلبات الترشح وصفات المرشحين انتهت من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدة، وبلغ عدد أسماء المرشحين المقبولين التى تضمنتها القائمة المبدئية 762 مرشحاً، بينما تم استبعاد 150 لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة.

وتابع أن لجان فحص الطلبات والبت فى صفات المرشحين تأكدت من توافر شروط الترشح فى أسماء المقبولين من واقع المستندات المقدمة، وبتت فى مدى صحة انتماء كل مرشح فى النظام الفردى، إن كان من الأحزاب أو كونه مستقلاً، كما فحصت المستندات المقدمة من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم. وجدد «لاشين» تأكيده أن الهيئة الوطنية تقف على مسافة واحدة من جميع مرشحى انتخابات مجلس الشيوخ، وتعمل بحيادية ونزاهة من أجل إتمام العملية الانتخابية. وأشار إلى أنه عقب انتهاء فترة الفصل فى الطعون، يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية اعتباراً من 26 يوليو الحالى.

وشدد رئيس «الوطنية للانتخابات» على ضرورة التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية التى أقرتها الهيئة، وفى مقدمتها حظر استخدام الشعارات الدينية، أو أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف، بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية، مؤكداً أنه ستتم إحالة مخالفات ضوابط الدعاية ومرتكبيها للنيابة العامة.