الأحزاب تحشد لـ"انتخابات الشيوخ" وتجهز مرشحيها لـ"النواب والمحليات"

بالتزامن مع استعداد الأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ وحشد المواطنين للمشاركة فيها بكثافة، تجهز كوادرها من الشباب والمرأة من خلال برامج تدريبية، تمهيداً للدفع بهم فى انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها فى نوفمبر المقبل. وتنتظر الساحة السياسية 3 استحقاقات دستورية، أولها انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها فى أغسطس، وانتخابات مجلس النواب المرجحة فى نوفمبر، وانتخابات المحليات، التى لم يُحدد موعدها حتى الآن.

وقال المهندس حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إن الحزب دفع فى انتخابات مجلس الشيوخ بـ30 مرشحاً، بواقع 6 مرشحين فى القائمة الوطنية الموحدة، و24 مرشحاً على المقاعد الفردية. وشملت القائمة الموحدة فى الانتخابات 6 مرشحين لحزب الوفد.

"الوفد": مستمرون فى تدريب وتأهيل كوادرنا

ودفع الحزب بـ24 مرشحاً فى الدوائر الفردية، وأكد «الجندى» لـ«الوطن» أن الحزب يكثف جهوده خلال الفترة المقبلة فى التواصل مع المواطنين لمعرفة مطالبهم وحثهم على المشاركة بكثافة فى الانتخابات، ومستمر فى تدريب وتأهيل كوادره للدفع بهم فى انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية.

ونوه إلى أنه يجهز للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ببدء لجانه فى المحافظات بتلقى طلبات الراغبين فى الترشح من الشباب والمرأة لانتخابات مجلس النواب، سواء على المقاعد الفردية أو القائمة، تمهيداً لعرضها على الحزب لفرزها وانتقاء أفضل العناصر منها.

من جانبه، أكد الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب دفع فى انتخابات مجلس الشيوخ بـ24 مرشحاً بواقع 4 مرشحين ضمن القائمة الوطنية الموحدة، و20 مرشحاً على الدوائر الفردية فى 13 محافظة. وشملت القائمة الموحدة 4 مرشحين لحزب المؤتمر.

"المؤتمر": ندعم مرشحينا عبر وسائل التواصل الاجتماعى

وأكد «صميدة» أن الحزب سيعمل على دعم جميع مرشحيه فى انتخابات مجلس الشيوخ عبر وسائل التواصل الاجتماعى وعرض برامجهم الانتخابية على المواطنين، ومستمر فى تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الحزبية استعداداً لخوض انتخابات مجلس النواب والمحليات المقبلتين.

وقال رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب يسعى ليكون له وجود مشرف بمجلس الشيوخ من خلال نواب يستطيعون تأدية دورهم بكل كفاءة، مشيراً إلى أن القائمة النهائية لمرشحى الحزب مقعدان فى القائمة الموحدة، و11 مرشحاً على المقاعد الفردية فى 7 محافظات.

وأكد أن الحزب ينسق مع الأحزاب الأخرى فى الدوائر الانتخابية، وسيعمل على دعم جميع مرشحيه خلال فترة الدعاية الانتخابية من خلال السوشيال ميديا والوجود بين المواطنين مع مراعاة التباعد الاجتماعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. ونوه إلى أن أمانات الحزب بدأت تدشين حملة «انزل شارك» لحشد المواطنين للمشاركة فى الانتخابات وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن فتح أبواب اللجان الانتخابية لفترة طويلة يمكّن الناخبين من المشاركة دون التعرض لزحام.

وفى السياق، قال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحزب رغم مشاركته فى انتخابات مجلس الشيوخ بـ3 مرشحين فى القائمة الوطنية الموحدة التى تضم 11 حزباً فى الدوائر الفردية إلا أنه يحضّر من الآن لانتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية الشعبية.

وأكد أن النائب سيد عبدالعال، رئيس الحزب، وجّه الأعضاء والقيادات بالبدء فى الحشد لانتخابات مجلس الشيوخ فى كل المحافظات من خلال تدشين حملات توعية لحث الناخبين على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات. وتابع أن الحزب كلف أمانات المحافظات بالإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس النواب من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الشابة والنسائية للدفع بهم فى هذه الانتخابات المقرر إجراؤها فى نوفمبر المقبل.