الوفد: ندعم مرشحينا بانتخابات الشيوخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب ملتزم بالتباعد الاجتماعي وكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال مرحلة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقال أبوشقة لـ"الوطن"، إن الحزب سيعمل في فترة الدعاية الانتخابية وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسيدعم جميع مرشحيه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولن يعقد أي مؤتمرات أو فعاليات جماهيرية.

وأضاف أن الحزب يبدأ في عرض برامج مرشحيه الانتخابية في الوقت المحدد لفترة الدعاية عن طريق السوشيال ميديا وتم تشكيل لجنة داخل الحزب منوط بها هذا الأمر فضلا على التنسيق مع المرشحين.

وتابع أبوشقة أن لجان الجزب بالمحافظات ملتزمة بكل الإجراءات المنظمة لمرحلة الدعاية الانتخابية وتعمل على توعية الناخبين بضرورة استخدام حقهم الدستوري والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

ويشارك حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ بـ30 مرشحا، بواقع 6 مرشحين في القائمة الوطنية الموحدة، و24 مرشحا في الدوائر الفردية في مختلف المحافظات.