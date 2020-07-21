حملة مكبرة على أسواق رأس البر لرفع الإشغالات

شن قطاع النظافة بمجلس مدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي حملة مكبرة جديدة بمنطقة الامتداد العمراني لرفع المخلفات والقمامة "حرف ج، وحرف ح"؛ يأتي ذلك ضمن سلسلة الحملات المكبرة التي تشنها الوحدة لرفع مستوى النظافة بالمدينة.

كما قام قسم الإشغالات بالوحدة بحملة مكبرة جديدة بمناطق متفرقة بالمدينة، وكذلك بسوق 63 وسوق 101 والشوارع المحيطة بهما، وذلك لرفع الإشغالات المخالفة والأثاث القديم حول العشش "المعروض بغرض البيع"، ومتابعة الانضباط بالشارع، إذ تستمر الحملات يوميًا لتشمل كل مناطق المدينة.