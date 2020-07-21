فيديو.. "التموين" توضح الفرق بين الطرح الجديد من الكمامات والقديم

قال أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، إن الطرح الجديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات بالبطاقات، والتي تستخدم حتى 30 يوم تتميز بأعلى مواصفات الجودة وجميع المواصفات الموجودة في الكمامة بسعر 8 ونصف موجودة في الكمامة التي سعرها 6 جنيهات، ولكن الفرق فقط في المعالجة.

وشرح الزايد أن الكمامة الجديدة عدد الاستخدام يصل لـ30 مرة و30 غسلة، والتي سعرها 8 جنيهات ونصف نحو 50 مرة و50 غسلة، مشددا على أن باقي المواصفات واحدة فكلاهما يوفر سهولة التنفس وطاردة للسوائل والرزاز ولا تسبب حساسية للبشرة وجميع المواصفات واحدة للنوعين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه يوجد توجيهات لوزير التموين للاستمرار في توفير جميع أنواع السلع الضرورية والاستراتيجية والأساسية طوال الوقت، بالإضافة لطرح الوزارة لكميات كبيرة جدا من اللحوم والدواجن بأنواعها.

وكشف الزايد أنه يوجد كميات كبيرة من اللحوم المطروحة في جميع منافذ الوزارة، سواء اللحوم الضاني المبردة بسعر المستهلك النهائي 95 جنيها، واللحوم البلدي السوداني الطازجة 85 جنيها مستهلك نهائي، مؤكدا على أن الوزارة بدء ضخ كميات كبيرة من اللحوم وسيتم مضاعفة الكميات بدءا من أسبوع مضى وحتى عيد الأضحى المبارك.