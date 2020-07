عاش لإسعاد الناس ومات منتحرا.. 6 أعوام على رحيل روبين ويليامز

نهايته كانت مأساوية، تركت الحزن داخل قلوب جماهيره، فبقدر ما استطاع الممثل الكوميدي روبن ويليامز إضحاك الناس في حياته، كانت الصدمة كبيرة برحيله الإثنين 11 أغسطس 2014، بعد العثور على جثته في منزله بولاية كاليفورنيا، وسبب الوفاة انتحار.

مات عن عمر ناهز 63 عاما، بعدما رسم الضحكة على وجوه الكثيرين في أفلامه، ولكن يبدو أنّ حياته كانت عكس الكوميديا التي مثلها في أدواره المختلفة.

ولد روبين ويليامز 21 يوليو 1951، في ولاية شيكاغو، ليكون اليوم ذكرى مولد الممثل الذي شارك في أكثر من 100 عمل.

أول ظهور له كان من خلال فيلم Can I Do It 'Till I Need Glasses? عام 1977، وفي نفس العام ظهر في مسلسلي The Richard Pryor Show، وEight Is Enough لينطلق بعدها في أدوار محببة.

ترشح روبين ويليامز لعدد كبير من الجوائز، بينها 4 ترشيحات أوسكار، الأولى عام 1988 عن دوره الرئيسي في Good Morning, Vietnam، والثاني 1990 عن دوره الرئيسي في Dead Poets Society، والترشيح الثالث 1992 عن دوره في The Fisher King.

وحصد روبين ويليامز جائزة أوسكار في الترشيح الرابع له عام 1998 عن دوره المساعد في Good Will Hunting.

وترشح روبين ويليامز لـ11 جائزة جولدن جلوب، وحصد منها 5 جوائز، وفي عام 2005، قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

وترشح روبين ويليامز لجوائز بافتا مرتين، ولجوائز Primetime Emmy 9 مرات وحصد منها 2، إضافة إلى العديد من الترشيحات للجوائز المهمة خلال مسيرته الفنية المميزة.

وتعلق الكثير من عشاق السينما، بأدواره خفيفة الظل، في أفلام باتت أيقونية مثل، Insomnia، وPatch Adams، وغيرها.