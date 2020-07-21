إعادة فتح موقع التقديم لرياض الأطفال لمدارس اللغات بكفر الشيخ

وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات حتى يوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020م، بالتوازي مع مدارس اللغات المتميزة والرسمية عربي.

جاء ذلك بحضور عمرو البشيشي نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على متابعته وحرصه الشديد على الطلاب، وتذليل كل العقبات التي تواجه أولياء الأمور، لتخفيف العبء عن كاهلهم، وتيسير التقديم والالتحاق بمرحلة رياض الأطفال.

جدير بالذكر؛ أنه تم غلق التقديم الإلكتروني على موقع مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ يوم 10 يوليو 2020م، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.