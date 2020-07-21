الكشف على 6830 مواطنا في حملة الأمراض المزمنة بالقليوبية

واصلت المراكز الطبية والواحدات الصحية والعيادات الثابتة والقوافل الطبية المتنقلة بمحافظة القليوبية، للأسبوع الخامس على التوالي استقبال أصحاب الأمراض المزمنة وغير السارية وصرف علاجهم ضمن المبادرة الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة".

وقال دكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المبادرة شهدت إقبالا متزايدا منذ انطلاقها بحضور المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان حتى الآن، حيث جرى الكشف على ما يقرب من6830 مواطنا ومواطنة من أصحاب الأمراض المزمنة وصرف العلاج لهم.

وأشارت نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، إلى أنه يجري صرف الأدوية للمرضى المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة لمدة 3 أشهر، لافتة إلى أنه يجري الكشف على المرضى غير القادرين عن طريق توجيه القافلة الطبية إليهم وتوصيل العلاج إلى منازلهم.