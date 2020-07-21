بنسبة حضور 98%.. انتهاء ماراثون الثانوية العامة في البحيرة

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة شعبة الرياضيات، اليوم، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية في 119 لجنة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 2793 طالبا,

واستغرق الامتحان ساعتين خلال الفترة من 10,00 ص وحتى 12.00 ظهرا، وحضر من الطلاب 2722 وتغيب 71 بنسبة حضور 98%.

وتابعت غرف العمليات في الإدارات المختلفة سير الامتحانات بعد الربط مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية المركزية، من خلال شبكة فيديو كونفرنس داخلية بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية والوزارة للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة وسير الإمتحانات.