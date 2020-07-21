البحث العلمي: الاكتفاء الذاتي والتحول الرقمي من أهم دروس جائحة كورونا

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن جائحة كورونا التي فرضت الإغلاق الكامل والحجر الصحي على العالم تركت لنا عدة دروس على العالم استيعابها والتعامل معها بما يخدم البشرية في حالة تفشي وباء آخر في المستقبل.

وأوضح صقر، في بيان صادر عن الأكاديمية، أن أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا هي الاعتماد على الذات في إنتاج الغذاء والدواء أو أي خدمة توفرها الدولة للمواطنين، فالاكتفاء الذاتي أصبح كلمة السر في مواجهة كورونا.

ولفت إلى أن مصر حتى هذه اللحظة لم تتأثر كثيرا بجائحة كورونا ومازالت السلع على تنوعها متوفرة في الأسواق والمخازن وسلاسل الإمداد لم تتأثر بصورة كبيرة مقارنة بدول أخرى لأن مصر من الدول القليلة في العالم التي لديها رؤية متكاملة للاكتفاء الذاتي وهو ما أثبتته عدد من التقارير الدولية الأخيرة التي وضعت مصر كأحد خمس دول في العالم لديها مخزون استراتيجي وسلعي لمواجهة الأزمات على شاكلة كورونا.

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي أن الأزمة فرضت علينا ضرورة الاهتمام بملف سلامة الغذاء لأن الجائحة أحدثت حالة من عدم الثقة في الأغذية المتداولة والمعروضة في الأسواق، خاصة بعد أن ظهر فيروس كورونا في أحد أسواق مدينة ووهان الصينية، لذلك يجب الرقابة على سلامة الأغذية في مختلف مراحل إنتاجها.

وتابع أن هناك ضرورة للتحول الرقمي السريع في مجال الزراعة، خاصة في كل ما يتعلق بالتواصل عن بعد فلابد من الانتقال بسرعة إلى تقنيات الزراعة الحديثة والتحكم في الآلات عبر شبكة الانترنت لأنها تمكنا من الاستزراع بمساحات كبيرة عن بعد ويمكن أن نبدأ في تطبيق ذلك في المساحات الجديدة التي يخطط لاستصلاحها في مشروع المليون ونص المليون فدان لان بعض تلك الأراضي تبعد عن المدن المأهولة مسافات تصل لمئات الكيلو مترات وتحتاج إلى تطوير آليات الإنتاج.

وأشار إلى أن هناك تخوفا عالميا عبرت عنه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" من تأثر سلاسل إمداد الغذاء على المدى الطويل بسبب الإقبال الكبير المتوقع من الدول على استيراد الغذاء لتكوين مخزون استراتيجي تحسبا لوجود موجات أخرى من وباء كورنا يضطر معها العالم إلى الأغلاق.