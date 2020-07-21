رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظة جنوب سيناء تفحص 550 ملفا لمخالفات البناء

ملاك: اللجان الفنية عاينت كل الحالات المتقدمة للتصالح

كتب:

حماده الشوادفي
07:00 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
لجنة الفحص

لجنة الفحص

قال المهندس ماير جرجس ملاك، صاحب أحد المكاتب للاستشارات الهندسية المعتمدة لدي نقابة المهندسين، إنه عقد نحو 8 لقاءات مع رؤساء المدن والمواطنين على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء لتوعيتهم بأهمية التصالح في مخالفات البناء والتي تمكنهم في الحصول على الترخيص للمبنى وتوصيل المرافق والخدمات وعدم خضوع المبنى للإزالة وإحالة صاحبه للنيابة العسكرية وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن اللجان الفنية والمهندسين قاموا بتعيين كل الحالات المتقدمة للتصالح دون النظر في سداد الرسوم المقررة من عدمه، موضحا أن المواطن في جنوب سيناء شعر بأهمية التصالح وهناك إقبال كبير من المواطنين للتصالح، مؤكدا أن فريق العمل الخاص به قام بمعاينة ما يقرب من 550 حالة في مختلف مدن محافظة جنوب سيناء.

وأكد "ملاك"، في تصريحاته أنه جرى استخراج عدد كبير من شهادة الاستشاري التي تفيد بسلامة المبنى وهي أحد شروط التصالح، وسوف يتم توزيعها بالتنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب واللواء هشام ابو سنة نقيب المهندسين بالقاهرة، مؤكدا أن الرسوم التي يتم تحصيلها لصالح النقابة تورد بإيصال رسمي وجزء منها يورد لصالح خزينة الدولة.

وأشار إلى أن المحافظ شدد على ضرورة الوقوف مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم بأسعار رمزية لتشجيعهم على إنهاء مخالفات البناء، وهناك عشرات المخالفين سددوا الرسوم المقررة.

اقرأ المزيد:

أحمد فتحي مديرا لمرور جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يتابع خطة تطوير مدينة سانت كاترين الشاملة

قبائل جنوب سيناء تنعي مدحت السقا مساعد وزير الداخلية للأمن العام

جنوب سيناء تسجل الحالة رقم صفر لأول مرة منذ بدء انتشار كورونا

محافظ جنوب سيناء يناقش تطوير مدينة سانت كاترين

محافظ جنوب سيناء يشكر مدير الأمن السابق على جهوده ويهديه درعا