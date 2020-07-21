درية شرف الدين.. صوت إعلامي نهض بثقافة الجمهور السينمائية

بصوت هادئ وثقافة فنية واسعة حافظت الإعلامية درية شرف الدين، على مدار سنوات أن تطل على الجمهور المصري كل يوم سبت أسبوعيا على مدار ثلاثين عاما بوجبة سينمائية ثقافية اشتهرت بها ببرنامج "نادي السينما"، فلم يكن البرنامج يعرض فيلما فقط ولكنه اهتم بمناقشة الفيلم مع كبار النقاد وأساتذة الجامعة لاهتمامه بثقافة الجمهور.

دوما ما اهتمت الإعلامية درية شرف الدين بالثقافة والفن المصري منذ تخرجها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتلحق بعد ذلك بأكاديمية الفنون لتدرس الفن، لتتولى بعد ذلك العديد من المناصب المهمة مثل منصب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية كما تولت منصب وكيل أول وزارة الإعلام ورئيسة لقطاع القنوات الفضائية بالتلفزيون المصري.

كمان كان لـ"د. درية"، عدد من الإسهامات الثقافية بإصدارها لكتابي "السياسة وسينما الخمسينات، السياسة والسينما في مصر"، وجعلت إسهاماتها العديدة في مجالي الفن والثقافة بمصر أن يضم اسمها بقائمة "المرأة عبر العصور".

وبالرغم من الشهرة الواسعة التي حققها برنامج "نادي السينما" وإرتباط الجمهور به إلا أنها قدمت عدد من البرامج الهامة مثل "سؤال، أهل الرأي" وبفضل تميزها ونجاحها في المجال الإعلامي والثقافي بمصر تولت منصب وزيرة الإعلام في الفترة من 14 يوليو 2013 حتى 1 مارس 2014، ودوما ما قد أكدت الإعلامية درية شرف الدين بأنها تعتز كثيرا برحلتها الطويلة داخل جدران ماسبيرو، والتي قد استمرت ما يزيد عن ثلاثين عاماً ما بين العمل بالإذاعة والتليفزيون، موضحة بأنها تعتز بشكل خاص بتجربة برنامج نادي السينما الذي يعد علامة فارقة من علامات الإعلام المصري، والذي سيظل له مكانه خاصة لدى الأسرة المصرية مهما مرت السنين.