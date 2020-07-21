ماما نجوى.. صديقة الأسرة المصرية

بملامحها الهادئة وأسلوبها المميز تعد نجوى إبراهيم واحدة من رائدات الإعلام في مصر والوطن العربي، نجحت في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية التي حققت نجاحا كبيرا لتكون صديقة للأسرة المصرية أطفالا وكبارا.

وبدأت نجوى إبراهيم مشوارها مع التلفزيون المصري في عام 1965 كمذيعة واهتمت بشكل كبير بما تقدمه من برامج للجمهور المصري فكانت دوما برامجها تحمل طابعا جديدا ومختلفا، فتميزت ببرامج المسابقات مثل "فكر ثواني وإكسب دقايق"، والذي قد حقق نجاحا كبيرا على مدار خمس سنوات متتالية، كما برعت في تقديم برنامج "إخترنا لك"، والذي ارتبط به الجمهور بشكل كبير.

كما اهتمت الإعلامية نجوى إبراهيم بالأطفال بشكل كبير لتقدم واحدا من أهم محطاتها الإعلامية ببرنامج "صباح الخير" مع شخصية العرائس الشهيرة "بقلظ"، والتي ارتبط بها جيل الثمانينيات والتسعينيات وحققت نجاحا مستمرا حتى الآن.

تاريخ إعلامي ممتد لسنوات عديدة استطاعت من خلاله نجوى إبراهيم أن تكون علامة فارقة في الإعلام المصري والعربي يتعلم منه الأجيال الجديدة من الإعلاميين الشباب.