وفقا لتوجيهات السيسي.. صرف معاشات أغسطس الخميس 

صرح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأنه بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد تقرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن جميع المعاشات ستكون متاحة صباح الخميس القادم في الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي atm، ويمكن لكل أصحاب المعاشات الصرف من ماكينات الصرف الآلي صباح ذلك اليوم.

أما عن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري فأوضح أن خطة الصرف هذا الشهر ستكون كالآتي: "الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيها بداية من الخميس من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي؛ على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، ومن كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيها قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الأحد والإثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، وعلى أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

كما أضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد عوض على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكل الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.