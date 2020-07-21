عاجل.. إحالة المتهمين باغتصاب "فتاة فرشوط" إلى المفتي

قرر محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، إحالة ثلاثة متهمين، لمفتي الجمهورية في التهم الموجهة إليهم باغتصاب واختطاف فتاة قاصر، والشروع في قتلها وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة فرشوط".

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، "علي.ك.ا" 21 عاما، وشقيقه "محمد" 19 عاما، و"مصطفى.ر.ع" 22 عاما، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة.ع.ر" 17 عاما، طالبة، بإحدى المناطق الزراعية. وجرى إحالة المتهمين للنيابة العامة في القضية التي حملت رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز فرشوط.