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انتهاء المرافعة الختامية في قضية "فتاة فرشوط"

كتب:

رجب آدم
02:00 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
فتاة فرشوط المغتصبة

فتاة فرشوط المغتصبة

انتهى أعضاء الدائرة الثالثة بجنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، منذ قليل من سماع المرافعة الختامية، برئاسة المستشار عثمان محمدين، من قبل دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة فرشوط"، والتي جرى اغتصابها من قبل 3 شباب بعد اختطافها في زراعات القصب ثم شروعوا في قتلها.

وقال إسماعيل سلاوي، محامي المجني عليها "فرحة" إنه جرى الانتهاء من المرافعة الختامية في واقعة الاغتصاب، وفي انتظار حكم القضاء.

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، "علي.ك.ا" 21 عاما، وشقيقه "محمد" 19 عاما، و"مصطفى.ر.ع" 22 عاما، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة.ع.ر"، 17 عاما طالبة، في إحدى المناطق الزراعية.

وجرى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، في القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز فرشوط.

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