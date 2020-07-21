"الصحة": بعض متعافي كورونا يصابون باكتئاب نفسي وجلطات وتلفيات في الرئة

أكدت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة للاستمرار في انخفاض معدل الإصابات والوصل إلى صفر إصابات.

وتابعت العسال في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه لا أحد يستطيع التوقع بموجة ثانية لفيروس كورونا فهناك دول تعرضت لموجة ثانية وأخرى لا، الأهم من ذلك هو الالتزام فقط، لافتة إلى أن مجهودات الدولة في الحصول على كمية من لقاح كورونا وحقوق الإنتاج، كاشفة عن توافر لقاح للفيروس آخر العام.

وحول ما تردد عن حدوث إصابة لبعض متعافي فيروس كورونا بالاكتئاب النفسي، والإصابة بجلطات وتليفات في الرئة والتهابات شديدة، أكدت حدوث ذلك عند البعض وفي حالة الإصابة بالاكتئاب النفسي يتم تقديم الدعم النفسي، وفي حالة الإصابة بالجلطات وتليفات الرئة يتم التعامل معاها لأن هناك فروق بين المرضى فهناك نوع من المرضى في حالة إصابتهم بالجلطات أو التليفات نعطي لهم الكرتوزن وتحدث هذه الأمور بسبب وجود تجلطات داخل الجسم أو التهابات شديدة وعدم استمرار المريض على أدوية مضادة للالتهابات بعد خروجه من المستشفى، مشيرة إلى أن اللجنة تجري دراسة حاليا على هذا الأمور.

وأوضحت عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن مستشفيات العزل بدأت تغلق فنسبة الإشغال تقل لعدم وجود حالات خطيرة تستدعي النقل إليها ولأن حدة المرض انخفضت والاستجابة للعلاج تزيد.

وأكدت أن قرارات الدولة وتعاملها مع فيروس كورونا ساهم بشكل كبير في انخفاض عدد الإصابات، وكانت القرارات جميعها في التوقيت المناسب ونتمنى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكافية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للوصول إلى صفر إصابات في أقرب وقت وعدم حدوث موجة ثانية للفيروس.