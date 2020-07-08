"تعليم جنوب سيناء": لم نرصد أي تجاوزات في امتحانات الثانوية

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنّ امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء تسير بصورة طبيعية، ولم يتم رصد أي تجاوزات أو أخطاء منذ انطلاق المارثون، مضيفا أنّ غرف العمليات التي جري تشكيلها في المدن وغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لم تتلقي أي شكاوى داخل أو خارج اللجان.

وأكد أنّ اللجان مجهزة بوسائل التعقيم التي حددتها وزارتي الصحة والتربية والتعليم ولا يسمح بدخول طالب الامتحان قبل المرور على جهاز التعقيم، وكاشف الحرارة، والكمامات، وواقي القدم.

وقال إنّ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتابع بصفة مستمرة الامتحانات، وجار إرسال تقرير الوزارة والمحافظة بكل ما يدور في الامتحانات وداخل وخارج اللجان.

وأوضح أنّ غرفة العمليات الرئيسية تضم في عضويتها عادل عتلم وكيل المديرية، رئيس اللجنة الثلاثية عضوا، ومحمود السعيد مدير التعليم العام عضو اللجنة الثلاثية، محمود جلال عضو اللجنة الثلاثية، والعقيد هيثم محمد عبدالهادي ممثل عن وزارة الدفاع، والعقيد حسن محمد لطفي العوضي ممثل لوزارة الداخلية، ومحمد عطية مدير مركز التطوير بالمديرية، وحيد عزمي مشرف عام الاستراحات، عزت الصغير مسؤول الأمن.

ولفت إلى أنّه يتفقد اللجان على مستوى مدن المحافظة للتأكد من سلامة العملية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحا أنّ استراحات المراقبين جرى تزويدها بوسائل المعيشة، وتوفير احتياجاتهم بصفة دورية.

يذكر أنّ امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة تضم 7 لجان على مستوى المحافظة بإجمالي 785 طالبا وطالبة، طور سيناء (2) ، وشرم الشيخ (1)، ورأس سدر (1)، ونويبع (1)، ودهب (1)، وأبورديس (1).