وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان السيسي بالذكرى الـ68 لثورة يوليو

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيـس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو.

وجاء نصها كالتالي: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بالذكرى الثامنة والستين لقيام ثورة يوليو المجيدة التي حملت لواءها القوات المسلحة لتعيد مصر حريتها وعزتها وكرامتها، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى على سيادتكم بموفر الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بكل الخير والبركات بقيادتكم الوطنية الصادقة".

وأضاف: "ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراسا أمناء على الوطن في ولاء كامل له محافظين دائما على المبادئ والقيم العريقة للعسكرية المصرية عاملين على الوصول بأداء القوات المسلحة إلى أرقى المستويات التي تحفظ لها قوتها وتفوقها وقدرتها على مواجهة الصعاب والتحديات، حتى تظل مصر بقيادة سيادتكم وطنا أمنا مستقرا لأبنائه".

واختتمها: "وفققم الله إلى مافيه خير مصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.