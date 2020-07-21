الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو في المسارح المفتوحة وشبكة الإنترنت

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنّ ثورة 23 يوليو سطرت صفحة بارزة من النضال والكفاح في التاريخ الوطني الحديث، ونجحت في تجسيد أحلام وطموحات شعب مصر من خلال مبادئها السامية التى حققت الاستقلال ودعت إلى الحرية والمساواة.

وأضافت أنّ هذه الملحمة البيضاء ستبقى ملهمة للأجيال وباعثاً للإبداع فى مختلف المجالات، موضحة أنّ الاحتفالات بهذه المناسبة تقام طبقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي جرى التعارف عليها حرصا على السلامة العامة، وتابعت أنّ القطاعات تنظم مجموعة من الفعاليات المتنوعة في عدد من الأماكن المفتوحة وتمتد إلى قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وموقعها الإلكتروني.

دار الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالية فنية تحييها ريهام عبد الحكيم بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، ويحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت كضيف شرف، وذلك في الثامنة مساء الخميس 23 يوليو على مسرح النافورة، وتتضمن مجموعة من الأعمال الوطنية الخالدة التي صورت المشاعر الحماسية لجموع الشعب المصري.

قطاع الفنون التشكيلية

يفتح قطاع الفنون التشكلية برئاسة الدكتور خالد سرور 8 متاحف فنية وقومية، جرى إدراجها ضمن خطة إعادة التشغيل، وهي متحف الزعيم جمال عبد الناصر – الزعيم مصطفى كامل – الأديب طه حسين – محمود مختار – محمد ناجي – إنجى افلاطون – حسن حشمت، إلى جانب الفنون الجميلة بالإسكندرية والذي ينظم بالتعاون مع المحافظة معرضا لمجموعة وثائق تاريخية من مقتنيات مكتبة البلدية التابعة تعرض لأول مرة، وتتناول عددا من الوقائع التي واكبت الثورة، إضافة إلى مختارات من أعمال فنانين أجانب أقاموا في الإسكندرية في هذا الوقت وعاصروا الأحداث.

المركز القومي لثقافة الطفل

ويبث المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، عدد من الفعاليات الإلكترونية على قناته بيوتيوب، تتضمن عدد من المؤلفات الغنائية الوطنية منها "مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين، ألحان وتوزيع وائل عوض، غناء فريق كورال الحديقة "سلام" إلى جانب فقرة "الأراجوز واحتفالات يوليو" للفنان ناصر عبدالتواب، وعرض فيلم تسجيلي عن "ثورة 23 يوليو" مونتاج وجرافيك جلال الدين جمال، وورشة فنية لصناعة "علم مصر".

الهيئة العامة لقصور الثقافة

أما الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، تنظم احتفالية فنية كبرى تتواصل على مدار 3 أيام، وتنطلق مساء السبت 25 وحتى 27 يوليو بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الأسمرات، وتحييها على التوالي فرق الشباب للموسيقى العربية، النيل للموسيقى والغناء، التنورة التراثية، إلى جانب عدد من الندوات والعروض الفنية الأون لاين التي تبثها الفروع الثقافية عبر منصاتها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

وتبث الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى على قناتها بيوتيوب، أمسية مسجلة بعنوان "قراءات لجوانب من ثورة يوليو بعد مرور 68 عاما".

واستضافت الدكتور أحمد الشربيني، الدكتور أشرف مؤنس الدكتور أحمد عبد الدايم والدكتور سيد فليفل وتتناول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لثورة يوليو وإنجازاتها والعلاقات العربية بعدها، إضافة إلى أمسية فنية مسجلة بعنوان الأغنية الوطنية في مسيرة ثورة يوليو.

وتتضمن لقاءات مع الموجي الصغير ابن الموسيقار محمد الموجي، الفنان عادل السيد رئيس ومؤسس جمعية محبي فريد الأطرش، والدكتورة حامدة السيد ابنة الشاعر الغنائي الراحل حسين السيد.

كما يتم عرض ملف وثائقي يشمل مجموعة من الوثائق والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة، بينها مطالبة ضباط الجيش للملك فارق بالتنازل عن العرش، مرسوم بتأليف لجنة لوضع الدستور، إعلان دستوري من اللواء أركان حرب محمد نجيب، تكليف البكباشي جمال عبدالناصر بتاليف الوزارة، قرار جمهورى بأن يسمى عيد 23 يوليو من كل عام عيد الثورة، قرار جمهوري بأن يخصص لوزارة الثقافة مبنى مجلس قيادة الثورة ليكون متحفا لزعماء الثورة وغيرها من الوثائق المهمة.

ويجري إتاحة مجموعة من الكتب PDF تتناول تاريخ الثورة، بينها مذكرات صلاح سالم، ثورة يوليو والسودان، ثورة يوليو والمشرق العربي 1952- 1956، مصر في القرن العشرين، إلى جانب ببليوجرافيا باللغة العربية والإنجليزية، تتضمن جميع ما كتب في الصحف والتراث الفكري عن يوميات الثورة ووقائعها.

المركز القومي للترجمة

ويقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل خصم 50% على جميع الإصدارات، وذلك بمنفذ البيع بالمركز حتى نهاية ساعات العمل يوم الخميس 23 يوليو.

وتبث قناة وزارة الثقافة بيوتيوب في التاسعة مساء الخميس 23 يوليو، باقة من أشهر الغنائيات الوطنية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، ومشاركة نخبة من نجوم الأوبرا.