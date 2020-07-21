إجراء جراحة زائدة دودية لمصابة بكورونا في مستشفى بنها التعليمي

أعلن مستشفى بنها التعليمي، إجراء عملية جراحية "زائدة دودية"، لمريضة مصابة بفيروس كورونا، تبلغ من العمر 25 عاما، بأيادي أطباء وتخدير وتمريض وعمال بقسم العمليات وعلى رأسهم الدكتور هاني عبد الرحمن، الدكتور أحمد صقر، الدكتورة شيماء، كما ضم طاقم التمريض نبيلة عبد الحميد وأميرة شكري.

وتوجهت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير المستشفى، بالشكر للفريق الطبي على جهوده في إتمام العملية بنجاح موضحة أن المريضة بحالة جيدة ومستقرة.

وأعلن مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، شفاء وخروج 6 حالات، وذلك بعد أن أثبتت التقارير الطبية والأشعة تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المتعافين بالمستشفى إلى 209 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل.

وأوضحت الدكتورة أمنية خليفة، أنها لا تستقبل أي حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد، مناشدة المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى حرصا على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى.

وأشارت مدير المستشفى، إلى أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التي لا زالت تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى حتى الآن 25 مريضا بالقسم الداخلي، و16 بالرعاية المركزة، و8 مبتسرين، و4 من الطواقم الطبية، ويتم تقديم الخدمة لهم من الفريق الطبي.