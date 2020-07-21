إزالة 5 أدوار مخالفة بأحد الأبراج السكنية بالمحلة

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 5 أدوار مخالفة بأحد الأبراج السكنية والذي يحتوى على 14 دورا بالمحلة الكبرى لمخالفته لقيود الارتفاع.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، أنه تم تكليف اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بتشكيل لجنة هندسية للبت في الصلاحية الإنشائية للعقار ومراجعة الرسوم الهندسية له .

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ الحملات والمتابعة المستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق المحافظة لاستعادة الانضباط وفرض القانون .