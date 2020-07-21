زغاريد ورقص على مهرجان "هلا والله".. الأمهات والطلاب في وداع الثانوية العامة (فيديو)

ودّع اليوم طلاب الثانوية العامة، ماراثون الامتحانات، وذلك بأداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الشعبة العلمي، حيث استمرت الامتحانات لمدة شهر بدأت في 21 من الشهر الماضي.

عبّر الطلاب وأولياء الأمور عن فرحتهم بانتهاء ماراثون الثانوية العامة، عبر بالرقص والزغاريد على نغمات مهرجان "هلا والله" في سعادة بانتهاء "المذاكرة" طوال فترة الامتحانات الماضية.

وانتهى ماراثون امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، بأداء طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي "2019-2020"، في مادة "الجبر والهندسة الفراغية" بإجمالي 103 آلاف و315 طالبًا/طالبة، داخل 1982 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الكيمياء والفيزياء"، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية.