اليوم رئيس صندوق العشوائيات يفتتح قرعة تسكين منطقة "الكندالية" بالغربية

يتابع اليوم، خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، المشروعات غير المخططة الجاري العمل بهم بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى في محافظة الغربية، والتي بلغت 7 مشروعات.

كما يقوم "صديق"، بعمل جولة ميدانية ميدانية لمنطقتي قحافة والعجيزي بمدينة طنطا للاطلاع على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير، كما سيفتتح قرعة تسكين قاطني منطقة "الكندالية".

ووفقا لبيان رسمي من وزارة الإسكان، فيبلغ إجمالي عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 357 منطقة، بها 242905 وحدات، وتم منذ شهر يونيو 2014 وحتى شهر يونيو 2020، تطوير 296 منطقة بها 175897 وحدة (222 منطقة تم تنفيذها بها 143261 وحدة – 74 منطقة تم الانتهاء من إجراءاتها بها 32636)، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير لـ54 منطقة بها 65487 وحدة، وجارٍ التنسيق لبدء أعمال تطوير 7 مناطق بها 1521 وحدة، موضحاً أن إجمالى تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة 61 مليار جنيه (إجمالى سعر الأراضى 23 مليار جنيه - إجمالى تكلفة المشروعات 38 مليار جنيه).

وبحسب التقرير، عرض نسبة المناطق غير الآمنة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ونسبة ما تم تنفيذه من إجمالى خطة المحافظة، ففى محافظة القاهرة، تبلغ النسبة 29%، وتم تنفيذ 46%، وفى محافظة الإسماعيلية، تبلغ النسبة 18%، وتم تنفيذ 72%، وفى محافظة الإسكندرية، تبلغ النسبة 15%، وتم تنفيذ 55%، وفى محافظة الشرقية، تبلغ النسبة 0.2%، وتم تنفيذ 55%، وفى محافظة أسيوط، تبلغ النسبة 0.1%، وتم تنفيذ 86%، وفى محافظة مطروح تبلغ النسبة 0.1%، وتم تنفيذ 72%.

وأشار التقرير إلى أن هناك 13 محافظة خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، وهى (الدقهلية – الغربية – البحيرة – الشرقية – المنوفية – كفر الشيخ – السويس – بورسعيد – سوهاج – قنا – الأقصر – الفيوم – شمال سيناء)، وبنهاية العام الحالى 2020، ستكون جمهورية مصر العربية خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بالكامل.