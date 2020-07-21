محافظ الغربية يوجه بشن حملات نظافة ورفع تلال القمامة بالمحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته بشن حملات نظافة مكبرة على مستوى مناطق سكنية بنطاق حي أول وحي ثان والوحدات المحلية القروية حفاظا على صالح المواطنين.

ووجه محافظ الغربية بالدفع بعدد من السيارات واللودرات لرفع تلال القمامة المتراكمة، بطول قضبان السكك الحديد "طنطا – المحلة – المنصورة".

وأشار المحافظ في توجيهاته إلى مساعديه بأهمية حصر معدات جهاز النظافة المراد صيانتها، وإمدادها بكميات من الوقود وفق معدلات عملها اليومية سعيا في رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال صيانة الجراجات والتأكد من سلامه تشغيلها.

فى المقابل باشر رئيس مجلس المدينة يرافقه رئيسا حي أول وثان أعمال وفعاليات حملات النظافة المكبرة بنطاق مناطق الرجبي والزراعة ونادي الشرطة وسكة زفتي وشارع الإنتاج، فضلا عن رفع أطنان من القمامة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد رئيس المدينة في تعليماته إلى الدكتورة لمياء خليفة نائب رئيس حي ثان بالضرورة، على الإشراف على كل مراحل التطور والتجميل بالمناطق العشوائية وصيانه أعمدة الإنارة وتجميل الشوارع.