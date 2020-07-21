توقعات طقس 72 ساعة.. مائل للحرارة ونشاط للرياح يعطل الملاحة البحرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة، خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو 2020.

حيث يسود الطقس يومي الأربعاء والخميس طقس مائل للحرارة رطب نهارًا لطيف ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحًا، على القاهرة والوجه البحري، وتنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، والشمالية الشرقية ووسط سيناء، ليصبح الطقس معتدل نهارًا لطيف ليلا، وتنشط الريح وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وترتفع درجات الحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، فيكون الطقس ما بين حار وشديد الحرارة، معتدل ليلا على المنطقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق.

أما يوم الجمعة فترتفع درجات الحرارة، ليكون الطقس حار رطب نهارًا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة، وتنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس الأربعاء 22 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.

طقس الخميس 23 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.

طقس الجمعة 24 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.