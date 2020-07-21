رئيس وزراء اليمن: الحوثي يفرض ما يشاء بالقوة ونسيطر على 70% من بلادنا

قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، إن ميليشيات الحوثي، ومن ورائهم إيران، تحاول إبقاء اليمن فقيرة اقتصاديا، ويستخدمون الناس وقودا للحرب، موضحًا أن الحكومة الشرعية، تسيطر على 70% من أراضي البلاد، ولكن الأساس، إعادة التنظيم في هذه المناطق، واستيعاب الجميع سياسيا، في إطار المصالح المشروعة.

وأضاف "عبدالملك"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة والمؤسسات، حتى نستطيع استكمال مسار إنهاء الانقلاب والسيطرة على كل الأراضي في البلاد.

وواصل: "لدينا مشكلة كبيرة مع الحوثيين لأنهم جماعة تفرض ما تشاء بالقوة، تفكير الحوثيين أن تحقيق المكاسب السياسية لا يأتي إلا بالقوة وهذا غير صحيح".