"الخطيب" عن تدهور أوضاع ليبيا: الإخوان خسروا الانتخابات فحملوا السلاح

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن مصر لم تطلق رصاصة واحدة في ليبيا طوال 10 سنوات من الأزمة الليبية.

وأضاف الخطيب خلال حواره عبر شاشة "dmc"، أن مصر داعية سلام طول الوقت، حيث إنها كانت على مسافة واحدة من الجميع حتى العام الماضي، إلى أن جلبت حكومة الوفاق المرتزقة والإرهابيين وأبرمت اتفاقات مع دول أخرى ذات أطماع في ليبيا، ثم صار الأمر مقلقًا للقاهرة.

وتابع: "عندها دخلت القاهرة في منعطف الدخول في حرب إذا ما هدد الوضع في ليبيا الأمن القومي المصري والعربي"، مشيرًا إلى أن العالم كله ضرب الرصاص في ليبيا، مثل قطر وتركيا والناتو، وهو ما لم تفعله مصر.

وأردف، أن مصر ليست هي المعنية بوقف إطلاق النار في ليبيا، حيث إنها تدعم المؤسسة العسكرية الليبية لتنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن ليبيا شهدت انتخابات بعد رحيل معمر القذافي، وخسرها الإخوان، وعندها حملوا السلاح وقسموا ليبيا إلى نصفين.

وأوضح، أن ليبيا غنية وعدد سكانها قليل، وهو ما جعلها مطمعًا للطامعين، حيث عقدت تركيا اتفاقًا مشبوهًا وغير قانوني مع حكومة السراج، لكي تستولي على النفط الليبي: "نرى محافظ البنك المركزي الليبي وهو يقابل أردوغان، ولا نعرف ما علاقته بالأمور السياسية، هذه أمور ليست سليمة، ومن ثم فنحن أمام دولة تحاول جلب الإرهابيين إلى ليبيا، لكي تكرر المشهد السوري فيها".

وأكد الخطيب، أن "ما يسمى بالربيع العربي" كان مزعجًا للمنطقة، حيث إن القضية الفلسطينية لم يعد أحد يعلم بها، مثل أزمة المستوطنات التي بنتها إسرائيل، كما أن بعض الدول العربية تصمت على ما يحدث في ليبيا وتشارك خلسة فيه.

وأردف، أن مصر احترمت ليبيا، ولم تتدخل فيها أبدًا ولم تلتهمها على غرار ما حدث مع بعض دول المنطقة التي التهمتها دول أخرى: "احترمنا الواقع الليبي وكنا على مسافة واحدة من الجميع، لكنها قررت التدخل عندما دعمت تركيا المرتزقة وحددت الخط الأحمر".