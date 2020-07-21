رئيس وزراء اليمن: مصر تمدنا بالخبرات بشتى المجالات.. ونرفض تدخل تركيا

قال الدكتور معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن، إنه يّطرق أبواب أي دولة قد تمنحه أموالًا أو قروضًا، ولكن مصر تمنح العالم أجمع العلم والخبرات، وقدمت تسهيلات لقرابة مليون يمني في كافة المجالات، مؤكدًا أن ما يحدث في مصر الآن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة نقلة نوعية، ومهم لنا عملية الإصلاح التي تحدث.

وأضاف "عبد الملك"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN": "لدينا خبراء في الإدارة يتحدثون دوماً عن الشبه الكبير بين الإدارة المصرية واليمنية"، مؤكدا أن مصر تمدهم بالخبرات في مجالات تخطيط الاستشارات والبناء والنقل والطرق، ودول أخرى كالسعودية تمنحها الأموال حتى يستعيد اليمن الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس وزراء اليمن، أن الدور الذي تنوي تركيا لعبه في اليمن مرفوض ولن نسمح به، فتركيا تتحدث عن رغبة للدخول والتواجد في اليمن بشكل أو بآخر لكن موقف الدولة واضح، لا يوجد أي مساحة لموقف تركي في اليمن إلا إذا كان عن طريق أبواب خلفية.

وأوضح أن الحكومة اليمنية ترصد حتى الآن محاولات تركية للتدخل، وقد يكون هناك تمويل لبعض الفصائل، مضيفا: "لا يشترط التمويل التقارب الأيديولوجي مع تركيا، ولكن قد يكون تمويل الفصائل باليمن في إطار موضوع التنسيق التركي الإيراني".