رحمة بعد تعافيها من كوورنا: أصعب أيام مرت في حياتي

أعلنت المطربة رحمة تعافيها من فيروس كورونا، بعد معاناة طويلة عاشتها هي وأسرتها.

وقالت رحمة لـ"الوطن": "الحمد لله.. أصعب أيام مرت في حياتي على خير، وباشكر جمهوري الذي كان دائم السؤال عني وعن أسرتي"، مشيرة إلى أن الفنانتين يسرا ووفاء عامر كانتا على تواصل دائم معها بشكل يومي.

وأضافت "رحمة"، أنها ستبدأ استئناف نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، بعد توقف بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت رحمة قد أعلنت عن إصابتها وجميع أفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا وأهل بيتي جميعًا عندنا كورونا".