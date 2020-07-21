انقسام جمهور محمد رمضان بين مؤيد ومعارض بعد تأجيل "الإمبراطور"

أعلن الفنان محمد رمضان تأجيل مسلسل الإمبراطور، الذي يجسد خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، لحين التفاوض مع الورثة.

وكتب "رمضان"، عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، "تم تأجيل مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، إنتاج تامر مرسي.. ثقة في الله نجاح.. رمضان 2021".

وغضب عدد من جمهور رمضان من فكرة التأجيل وكانت التعليقات كالتالي: "والورثة دول كانوا فين لما ابنه كان عايش وحده يتيم ولا حد سأل فيه حتى مات وحده في بيته".

وقال تعليق آخر: "هلا صار للفنان أحمد ورثة وين كانوا لما ابنه كان عايش لو ليه أهل مكنش مات لوحده لولا خطيبته كان بقى لحد اليوم جثمانه بالشقة وتحلل".

وقال آخر: "زعلت بصراحة كنت مستنية المسلسل جدا وبعدين هما فين الورثة دول مشفناهمش خالص افتكروا دلوقتي إنهم قرايب أحمد زكي".

وهناك من كان مؤيد فكرة تأجيل المسلسل "الإمبراطور" والتجهيز لمسلسل "موسى".

فكانت التعليقات المؤيدة كالتالي..

"وموسى بالتأكيد هيكسر الدنيا ويبقى رقم واحد فى رمضان إن شاء الله".

"صراحة أنا فرحانة لأنك غيرت الوجهة لمكان آخر لأنه دور أحمد زكي راح يحطك بمقارنة انت في غنى عنها بالتوفيق".

"أحسن أنا أصلا مش بحب السير الذاتية بتبقى حمضانة، إحنا شوفنا الأصل نشوف تقليد ليه، أحمد زكى نفسه لما عمل ناصر والسادات وحليم ماشوفتهمش".

"والله أحسن شيء وريح رأسك من وجع الرأس يا غالي وإن شاء الله مبروك موسى وأكيد نمبر وان".

وتسلم الفنان محمد رمضان الدرع الماسي من يوتيوب، اليوم، ليصبح أول فنان مصري يتلقى هذه الجائزة التي تعتبر من أرقى الجوائز التي تقدمها منصة الفيديوهات الأشهر في العالم لصناع المحتوى عبرها.

وشارك محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة الدرع عقب تسلمه ، وكتب "الحمد لله وصول أول درع ماسي من يوتيوب لجمهورية مصر العربية".