آخرهم رحمة.. فنانون أعلنوا تعافيهم من كورونا

أعلنت المطربة رحمة، شفاءها من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيبت به الشهر الماضي، مع عدد من أفراد أسرتها.

وكتبت "رحمة"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "صباح الخير والصحة اللي أغلى حاجة في الدنيا، أحب اطمنكم أنا الحمد لله خفيت تماما ووالدتي وأسرتي بالكامل ولله الحمد كله".

كما قالت "رحمة" لـ "الوطن"، "الحمدلله مرت أيام عصيبة جدا علي بسبب مرضي أنا وأهلي بكورونا والحمدلله حب الناس كان مهون علي الجمهور والفنانين منهم يسرا ووفاء عامر الذين كانوا دائمي السؤال عني".

كما أعلن منذ أيام الفنان محمد صلاح، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة المسحة الثالثة سلبية، حسبما أعلن عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك".

وكتب "صلاح" قائلاً: "الحمد لله، نتيجة المسحة الأخيرة سلبية، شكراً الدكتور أشرف زكي، ونهال عنبر، وإسعاد يونس، وريمون مقار، وأحمد عبدالعاطي، وهشام سليمان، ووفاء عامر، وتامر حمزة، وعصام شعبان، وأحمد عليوة، وصلاح عبدالله، وعمرو عبدالجليل، ووليد فواز، وسارة وفيق، وشهيرة، وإيهاب فهمي، وانتصار صابر".

وأضاف: "شكراً لكل من دعا لي دعوة حتى لو في سره، أو كتبلي حرف على صفحته، وكل من اتصل تليفونياً، وآسف إني مقدرتش في لحظة أرد على حد وقت الألم، بسببكم قدرت اتغلب على الفيروس الحقير، أسبوع نقاهة وبعد كده شغل شغل بإذن الله"

وقبل رحمة ومحمد صلاح، أعلن الفنان مصطفى دوريش عبر فيديو على موقع "فيسبوك"، تعافيه من فيروس كورونا واستعداده للتبرع بالبلازما بعد معاناة استمرت أسبوعين مع المرض.

أيضا الفنانة إيمان العاصي خلال فيديو نشرته عبر "إنستجرام"، أعلنت تعافيها من كورونا، مؤكدة أنها اكتشفت إصابتها يوم وقفة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة، ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض، وبعدها أجرت تحليلا آخر لتظهر نتيجته سلبية يوم 29 مايو الماضي، وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل جميع نتائجها كانت سلبية، ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.

الفنان كريم قاسم، هو الآخر أعلن شفائه من كورونا بعد معاناة مع كورونا أكثر من أسبوعين.