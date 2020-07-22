فيديو.. محمد رمضان يعلن التعاون مع النيجيري دامي في كليب جديد

كشف الفنان محمد رمضان، عن تسجيله "دويتو" مع المغنى النيجيري "دامى"، حيث نشر فيديو عبر "إنستجرام"، يجمعه مع المغنى النيجيرى أثناء غنائهما وترديدهما سويا جملة الفنان المصري الشهيرة "ثقة في الله نجاح"

وعلق "رمضان" على الفيديو: "قريبا إن شاء الله مع النيجيري دامي".

وطرح محمد رمضان، مؤخرا كليب"تيك توك" والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة عبر اليوتيوب كما تسلم الدرع الماسي من يوتيوب، ليصبح أول فنان مصري يتلقى هذه الجائزة التي تعتبر من أرقى الجوائز التي تقدمها منصة الفيديوهات الأشهر في العالم لصناع المحتوى عبرها.

وشارك محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة الدرع عقب تسلمه ، وكتب "الحمد لله وصول أول درع ماسي من يوتيوب لجمهورية مصر العربية".