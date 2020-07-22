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محمود مسلم

خطبة الجمعة المقبلة من السلطان أبو العلا

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
02:33 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بوزارة الأوقاف كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ حازم جلال أحد أئمة الوزارة المتميزين الحاصلين على البرنامج التدريبي بالأكاديمية الوطنية للتدريب بأداء خطبة الجمعة القادمة الموافق 24 / 7 / 2020 م، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة فقط، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة بإذن الله تعالى.

وحددت الوزارة الخطبة بعنوان: فضائل وأعمال يوم عرفة ويوم الأضحى.

 

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