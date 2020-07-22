نجوى إبراهيم تروي كواليس حوارها مع أم كلثوم: اعترضت عليا وأهدتني تونة

كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن كواليس إجرائها حوارًا مع كوكب الشرق أم كلثوم في تونس.

وقالت إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري إنها شعرت بالصدمة عندما أجرت حواراً مع كوكب الشرق أم كلثوم،: "أول ما شافتني بصت عليا وقالت البنت العيلة دي هي اللي هتعمل حوار معايا.. دى متعرفش تقول كلمتين على بعض".

وأوضحت نجوى إبراهيم، أنها حزنت بشدة وقتها، مشيرة إلى أنها كانت معجبة بشدة بكوكب الشرق وهو ما دفعها للقول لأم كلثوم: "ممكن أقول لحضرتك حاجة قالت قولى يا أختي.. فقلت لها الفستان اللي لبساه مش تلفزيوني".

وأشارت نجوى إبراهيم، إلى أنها لفتت نظر كوكب الشرق بشأن الفستان الذي ترتديه، وهو ما دفع أم كلثوم لاختيار الفستان المناسب للحوار وطلبت منها الذهاب لغرفتها في الفندق واختيار فستان مع المسؤولة عن أزيائها، وتابعت: "اختاري فستان يمشى مع التليفزيون.. ولما شفت الفساتين كانت أول مرة في حياتي أشوف البرندات.. وبالفعل اخترت ليها فستان مناسب وأجريت الحوار".

وأكدت نجوى إبراهيم، أن السيدة أم كلثوم، أعجبت بأسلوبها في الحوار، وأهدتها 4 علب تونة، عندما ذهبت إلى منزلها بالزمالك لعرض صور الحوار عليها، لافتة إلى أن العلبة الواحدة من صفيحة التونة تزن 6 أو 7 كيلو.