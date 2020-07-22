انطلق الثلاثاء.. 10 معلومات عن التسجيل عبر أتوبيس التأمين الصحي بالأقصر

أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق أتوبيس التوعية والتسجيل التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار الاستعداد لبدء إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة في مطلع الشهر القادم، وفقا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، التي أكدت على سرعة البدء في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

"الوطن" استعرضت أهم المتطلبات التي يشترطها نظام التسجيل من خلال الأوتوبيس الذي عاد ليجوب الأقصر من جديد لاستيعاب عدد أكبر ضمن المنظومة الجديدة.

1- فعاليات التوعية والتسجيل ستستمر من خلال أتوبيس التوعية الذي يجوب أنحاء محافظة الأقصر حتى نهاية أغسطس.

2- الهدف من تحريك أتوبيس التوعية هو التسهيل على المواطنين والرد على استفساراتهم فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل.

3- من ضمن الأهداف أيضًا فتح التسجيل من جديد بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

4- الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، هي بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة.

5- للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

6- انطلق أتوبيس التوعية والتسجيل في إدارة بندر الأقصر من أمس الثلاثاء حتى السبت 25 يوليو، تليها إدارة أرمنت من الأحد 26 يوليو وحتى الخميس 30 يوليو.

7- يتجه الأوتوبيس إلى إدارة القرنة من الأربعاء 5 أغسطس وحتى الإثنين 10أغسطس، وإدارة البياضية من الخميس13 أغسطس وحتى السبت 15أغسطس، وإدارة الزينية من الأحد 16أغسطس وحتى الخميس 20أغسطس

8- المرحلة الأخيرة من أوتوبيس التسجيل تشمل توجهه لإدارة الطود من الجمعة 21 أغسطس وحتى الأحد 23 أغسطس، ثم الاتجاه إلى إدارة إسنا من الاثنين 24 أغسطس وحتى الأحد 30 أغسطس.

9- يتم مراعاة كافة معايير الأمان أثناء عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

10- كما يتم الالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية من ارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين المواطنين.