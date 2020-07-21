تجديد حبس أسرة منار سامي بتهمة التعدي على ضابط 15 يوما

أمر المستشار محمد غنيمي، رئيس محكمة كفر شكر الجزئية بمحافظة القليوبية، تجديد حبس كل من والد وشقيق وشقيقة منار سامي الشهيرة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" 15 يوما، للمرة الثانية بتهمة التعدي على ضابط شرطة والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بالمحكمة خلال جلسة تجديد حبس المتهمة.

وكانت محكمة كفر شكر الجزئية، برئاسة المستشار محمود عبدالحفيظ، رئيس محكمة كفر شكر الجزئية، أمرت بتجديد حبس منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة "التيك توك" 15 يوما في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال فيديوهات بثتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التيك توك وذلك للمرة الثانية.

فيما أعلن هاني بسيوني محامي المتهمة أنه سيستأنف على القرار ويطلب عرضها على غرفة المشورة بالمحكمة لبحث طلبه بالإفراج عنها.

وقال محامي المتهمة إنه تقدم للمحكمة ببعض الأحكام الصادرة في قضايا مماثلة مؤكدا من خلال هذه الأحكام أن اتهام النيابة لموكلته بالتحريض على الفسق والفجور لا يتوافر فيه صحيح القانون فجميع الأوراق المقدمة في القضية لا يتوافر فيها أي دليل على سلوك شاذ فكافة المشاهد المنسوبة للمتهمة لا تدل على الفسق والفجور وهي مشاهد ليست شاذة على ما هو متواتر مع سلوكيات المجتمع.

وأضاف أن ما أتت به موكلته سلوك موجود على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة ويشاهده الجميع على القنوات الفضائية والفيسبوك، وهذه الوسائل متوافرة لدى الجميع وليس فيها أي رقابة والمجتمع يشاهدها وموافق عليها.

وأوضح المحامي أن المشاهد ليس فيها أي مشاهد عارية أو خارجة، مشيرا إلى أنه تقدم بصور من قرارات إخلاء سبيل عددا من المتهمات في قضايا مشابهة في قضايا حنينين حسام وبسنت.