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للتطهير.. قطع المياه عن قرية "بقلس" بقليوب 12 ساعة

كتب:

حسن صالح
08:54 م | الإثنين 20 يوليو 2020
قطع مياه

قطع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، قطع مياه الشرب عن قرية بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب، وذلك من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، حتى الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، لوجود أعمال تطهير بشبكة الانحدار بالقرية.

وأهابت الشركة، بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد "مجاهد" توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، موضحًا أنه فى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.

 

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