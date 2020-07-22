رئيس التحرير

محمود مسلم

يعرض على نتفليكس أول أغسطس.. معلومات عن Kindergarten Cop

بطولة أرنولد شواريزنجر وإخراج إيفان ريتمان

كتب:

محمد غالب
09:41 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
مشهد من فيلم Kindergarten Cop

مشهد من فيلم Kindergarten Cop

يعرض فيلم Kindergarten Cop على منصة نتفليكس يوم 1 أغسطس، وهو بطولة أرنولد شوارزنيجر، بينيلوب آن ميللر وباميلا ريد، ومن إخراج إيفان ريتمان، قصة موراي سالم، والذي شارك في كتابة السيناريو مع هيرشل وينجرود وتيموثي هاريس.

عرض الفيلم للمرة الأولى في 21 ديسمبر 1990، وتصنيفه كوميدي جريمة، وتكلف إنتاجه 15 مليون دولار، وتخطت أرباحه 201 مليون دولار، والفيلم مدته ساعة و51 دقيقة، وتقييمه على موقع IMDB 6.1 من 10.

وجسّد دور البطولة في الفيلم، أرنولد شوارزنيجر، الذي ولد في 30 يوليو 1947، وشارك في أكثر من 70 عملا بحسب موقع IMDB، وترشح لجائزة جولدن جلوب مرة عن فيلم Stay Hungry عام 1977.

يذكر أنَّ منصة نتفليكس، أعلنت عرض مجموعة من الأفلام، يوم 1 أغسطس، بينها The Perfect Storm بطولة جورج كلوني، مارك والبيرج، وVanilla Sky بطولة توم كروز، بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو، وBlow بطولة جوني ديب، بينلوبي كروز، فرانكا بوتينتي، ومأخوذ من كتاب لـ بروس بورتر، وYou have got mail، بطولة توم هانكس وميج رايان، وإخراج، نورا إيفرونا.

اقرأ المزيد:

على طريقة Terminator.. روبوت أرنولد شوارزنيجر يظهر في أمريكا

بالفيديو| هجوم عنيف على أرنولد شوارزنيجر بجنوب أفريقيا.. كيف علق؟

على خطى توم هانكس.. ريتا ويلسون تطالب الناس بارتداء الكمامات

توم هانكس والجوائز.. ترشح لأوسكار 6 مرات وحصد 3 جولدن جلوب

بريطانيا تستثني توم كروز من الحجر الصحي لاستكمال "المهمة المستحيلة"

توم كروز والأوسكار.. ترشح لها 3 مرات ولم يحصدها

بينهم كوبريك وسكورسيزي وكوبولا.. 15 مخرجا مميزا في مسيرة توم كروز

"القنفذ سونيك" لـ جيم كاري يتصدر الـ"بوكس أوفيس" في أسبوعه الثاني

 Bad Moms يتصدر التريند بسبب زوجة ويل سميث