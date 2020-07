يعرض على نتفليكس أول أغسطس.. معلومات عن Kindergarten Cop

يعرض فيلم Kindergarten Cop على منصة نتفليكس يوم 1 أغسطس، وهو بطولة أرنولد شوارزنيجر، بينيلوب آن ميللر وباميلا ريد، ومن إخراج إيفان ريتمان، قصة موراي سالم، والذي شارك في كتابة السيناريو مع هيرشل وينجرود وتيموثي هاريس.

عرض الفيلم للمرة الأولى في 21 ديسمبر 1990، وتصنيفه كوميدي جريمة، وتكلف إنتاجه 15 مليون دولار، وتخطت أرباحه 201 مليون دولار، والفيلم مدته ساعة و51 دقيقة، وتقييمه على موقع IMDB 6.1 من 10.

وجسّد دور البطولة في الفيلم، أرنولد شوارزنيجر، الذي ولد في 30 يوليو 1947، وشارك في أكثر من 70 عملا بحسب موقع IMDB، وترشح لجائزة جولدن جلوب مرة عن فيلم Stay Hungry عام 1977.

يذكر أنَّ منصة نتفليكس، أعلنت عرض مجموعة من الأفلام، يوم 1 أغسطس، بينها The Perfect Storm بطولة جورج كلوني، مارك والبيرج، وVanilla Sky بطولة توم كروز، بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو، وBlow بطولة جوني ديب، بينلوبي كروز، فرانكا بوتينتي، ومأخوذ من كتاب لـ بروس بورتر، وYou have got mail، بطولة توم هانكس وميج رايان، وإخراج، نورا إيفرونا.