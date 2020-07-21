زيادة رحلات مصر للطيران إلى 25 وجهة دولية أول أغسطس

صرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في إطار قرار عدد من الدول باستئناف حركة الطيران الدولي إليها قررت مصر للطيران تشغيل رحلات منتظمة وزيادة عدد الترددات إلى 35 وجهة دولية اعتبارا من مطلع شهر أغسطس الحالي، بالإضافة إلى زيادة الرحلات الداخلية خلال الفترة المقبلة لتنشيط حركة السياحة الداخلية، خاصة لنقل الراغبين في الاستمتاع بعطلة عيد الأضحى سواء في المدن السياحية داخل البلاد أو السفر إلى العواصم العالمية التي تطير اليها الشركة، حيث تحرص الشركة على توفير كل سبل الراحة للعملاء.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتشغيل رحلات إلى 17 نقطة بدلا من 16 نقطة في قارة أوروبا بعد إضافة أسطنبول في أول أغسطس القادم، حيث تسير الشركة حاليًا رحلات منتظمة إلى امستردام، أثينا، بروكسل، بودابست، باريس، كوبينهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، فيينا، ولارناكا، كما سيتم تشغيل 7 نقاط بدلا من 5 نقاط إلى إفريقيا بعد إضافة نادجمينا بتشاد ونيروبي بكينيا أول أغسطس، حيث تسير الشركة رحلات منتظمة حاليا إلى أديس أبابا، جوبا، دار السلام، تونس، الخرطوم.

كما تشغل الشركة 7 نقاط إلى الشرق الأوسط بدلا من 5 نقاط بعد إضافة رحلات بغداد وأربيل أول أغسطس القادم، حيث تقوم الشركة حاليا بتشغيل رحلات منتظمة إلى دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، كما تقوم الشركة حاليا بتشغيل رحلات منتظمة إلى 3 نقاط في أمريكا الشمالية هي واشنطن، نيويورك، وتورنتو، ووجهة واحدة إلى منطقة الشرق الأقصى وهي جوانزو.

والجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى من تشغيل الرحلات قد شهد نسب امتلاء تتراوح مابين 60 إلى 70 % في الاتجاهين إلى 27 وجهة دولية وهي نسبة غير متوقعة تعكس ثقة العملاء في الخدمة التي تقدمها مصر للطيران وإجراءات الوقاية التي تطبقها خلال مراحل السفر المختلفة.