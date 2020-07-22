وفاة مريض بكورونا في شمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء، وفاة حالة جديدة بقسم العزل بمستشفى العريش العام، ليرتفع بذلك حالات الوفيات إلى 17 منذ بداية جائحة كورونا.

وأوضح بيان المديرية الصادر، منذ قليل، أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا اليوم وصل إلى 345 حالة، 89 منها إيجابية 6 حالات في مستشفى العريش العام، و11 في مستشفى بئر العبد النموذجي و12 حالة عزل منزلي، بالإضافة إلى 8 حالات تحت البحث.

واشار البيان إلى أن إجمالي عدد الحالات المتماثلة للشفاء وصلت إلى 209، منها حالات العزل المنزلي التي يجري متابعتها من خلال فريق الصحة التابع للمستشفيات والوحدات الصحية.