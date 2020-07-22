13 مركزا للأنشطة البحرية والغوص حصلت على "السلامة الصحية" بجنوب سيناء

قال الدكتور نبيل فضل الله، رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء، أن 13 مركزا للأنشطة البحرية والغوص بمحافظة جنوب سيناء، حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، لمزاولة الأنشطة السياحية، وذلك بعد استيفائهم لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، أن هذه المراكز هي: مركز سندباد جروب فندق مكسكانا، وفن دي فندق تركواز بيتش، وفور ويفز فندق سي بيتش، و خمس دوائر 2100، و وندر لاند، و دهب ستارز، وفيتراتورايا، وسكوربيون للرحلات السياحية والألعاب المائية فندق مونفبيك، ومركز فان باى سى - فندق تروبيتال، وفان باى سى بقرية هابى لايف، ومركز أكوا فن دهب للألعاب المائية، ورد سى وتر ورلد بطابا هايتس، وميدوس لإدارة، وامتلاك نوادي الغوص والألعاب المائية. شاطيء فندق إكسبرينس سان جورج.

وأشار إلى أن مراكز الغوص هي: شمندرة دايف كلوب فندق شرم كلوب، و مركز البحر الأحمر فندق رينسنانس جولدن فيو، أم اتش أم للخدمات البحرية بفندق كينج سنفرو الفراعنة.

وأكد " نبيل فضل الله" أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية مستمرة في متابعة مراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت بالمقاصد السياحية الشاطئية، التي تقدمت بطلب للحصول على شهادة السلامة الصحية، تمهيدًا لمزاولة العمل بعد لاعتمادها.