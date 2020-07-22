صور.. وكيل مطرانية الكاثوليك يشارك بـ5 صكوك أضاحي بالبحر الأحمر

شارك نيافة الأنبا يوأنس أديب وكيل مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، في مشروع صكوك الأضاحي الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف، وذلك بخمسة صكوك.

واستقبل الدكتور كمال سيف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، ظهر اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا يوأنس أديب وكيل مطرانية الكاثوليك، للمشاركة فى صكوك أضحية عيد الأضحى بخمسة صكوك، وذلك في إطار الوحدة الوطنية وعملاً على المشاركة المجتمعية التي تجسد وحدة للمصريين.

وقدم "أديب" التهنئة بعيد الأضحى المبارك للمسلمين جميعًا، مبتهلين إلى الله سبحانه أن يرفع البلاء والوباء ويحفظ الجميع.

ومن جانبه، قدم الدكتور كمال سيف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر الشكر للأنبا يوانس، مؤكدًا أن جميع المصريين يشاركون بعضهم البعض في جميع مشاركتهم، ما يدل على أن الشعب المصري نسيج واحد وصعب تفريقه.