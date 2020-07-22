رئيس التحرير

محمود مسلم

صور.. وكيل مطرانية الكاثوليك يشارك بـ5 صكوك أضاحي بالبحر الأحمر

كتب:

شاذلي عبدالراضي
12:12 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
الأنبا يوؤنس أديب وكيل مطرانية الكاثوليك والدكتور كمال سيف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر

الأنبا يوؤنس أديب وكيل مطرانية الكاثوليك والدكتور كمال سيف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر

شارك نيافة الأنبا يوأنس أديب وكيل مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، في مشروع صكوك الأضاحي الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف، وذلك بخمسة صكوك.

واستقبل الدكتور كمال سيف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، ظهر اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا يوأنس أديب وكيل مطرانية الكاثوليك، للمشاركة فى صكوك أضحية عيد الأضحى بخمسة صكوك، وذلك في إطار الوحدة الوطنية وعملاً على المشاركة المجتمعية التي تجسد وحدة للمصريين.

وقدم "أديب" التهنئة بعيد الأضحى المبارك للمسلمين جميعًا، مبتهلين إلى الله سبحانه أن يرفع البلاء والوباء ويحفظ الجميع.

ومن جانبه، قدم الدكتور كمال سيف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر الشكر للأنبا يوانس، مؤكدًا أن جميع المصريين يشاركون بعضهم البعض في جميع مشاركتهم، ما يدل على أن الشعب المصري نسيج واحد وصعب تفريقه.

اقرأ المزيد:

مستشفيات البحر الأحمر تسجل "صفر" إصابة بكورونا

كيف نجحت محافظتا البحر الأحمر وجنوب سيناء في تسجيل صفر إصابات كورونا؟

زايد: "صفر" إصابات بكورونا في البحر الأحمر وجنوب سيناء آخر 24 ساعة

مصدر أمني ينفي وجود قنبلة بأحد شوارع الغردقة: "شنطة هدوم"

وصول 180 سائحا لمطار الغردقة على متن أول رحلة طيران من بلجراد