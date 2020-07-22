الانتهاء من حفر المرحلة الثانية لأول جراج ذكي بالشرق الأوسط

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، مع الإعلامية جومانا ماهر، على شاشة التلفزيون المصري، تقريرًا عن جراج روكسي، أول جراج إلكتروني ذكي في الشرق الأوسط، بتكلفة تصل لـ 460 مليون جنيه، حيث يعمل بنظام إلكتروني كامل.

بدوره قال محمود فراج رئيس مجلس إدارة شركة جراج روكسي، إن شبكة الطرق وتطويرها شيء مهم جدًا، ويصحبها الجراجات، مشيرًا إلى ان جراج روكسي يقع على مساحته 40 ألف مربع، وهو الأكبر تحت سطح الأرض على مستوي العالم بسعة 908 سيارات.

وأوضح أن السيارة تنزل بشكل أوتوماتيكي تحت سطح الأرض، ويستلمها روبوت حتى مكانها المخصص، مضيفًا: "تعريفة الساعة 10 جنيهات، وتم تخفيض اشتراكات اليوم الكامل، بجانب المبيت ويصل لـ 1250، ونستهدف جذب أكبر عدد من السكان".

وأوضح أنه تم الانتهاء من عمليات الحفر فى المرحلة الثانية، ويتبقى المبنى الخرساني، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية خلال 12 شهرًا.